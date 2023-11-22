الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين والقطاع الحكومي

صرف المرتبات
صرف المرتبات

مرتبات شهر نوفمبر 2023.. ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من المعلمين والمعلمات مع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر، واقتراب صرف المرتبات للموظفين والمعلمين والعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين

ووفقا لتصريحات وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للموظفين والمعلمين بالدولة، والعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، فقد قررت وزارة المالية للعاملين صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، بداية من غدا، حيث يبدأ صرف المرتبات للعاملين يوم 23 نوفمبر 2023، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة عقب تطبيق الحد الأدنى

مرتبات شهر نوفمبر 2023 للقطاع الحكومي

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 اعتبارًا من يوم 23 نوفمبر 2023، وينتهي الصرف لكافة العاملين في القطاع الخاص والحكومي بالدولة يوم 29 نوفمبر 2023 المقبل.

وكانت قد نفذت وزارة المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرها مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

واستفاد نحو 4.5 مليون موظف من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

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مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة في أكتوبر 2023

يصل إلى 11 ألفا و100 جنيه، رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 

يصل إلى 8 ألاف و508 جنيه، زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة.

يصرف بزيادة 300 جنيه، مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها 

يصرف بزيادة 300 جنيه، مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد 

من 6912 إلى 7212 جنيها، زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام 

من 6264 إلى 6564 جنيها، رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى 

من 5564 إلى 5864 جنيها، زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية 

من 5350 إلى 5650 جنيها، رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة 

من 4793 إلى 5093 جنيها، يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة 

من 4536 إلى 4836 جنيها، يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة 

4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة

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