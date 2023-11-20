مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

زادت حدة البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع بداية الـ 10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري حيث تم إصدار الكتاب الدوري الذي يصدر بشكل ربع سنوي وتحدد جدول صرف رواتب موظفي الدولة في الهيكل الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

حددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 حيث تتم عملية الصرف على مدار 5 أيام عمل من كافة ماكينات الصرف الآلي للبنوك وذلك من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 مع مراعاة إجازة الجمعة والسبت للبنوك فيما يتم صرف متأخر مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.

ويتم تحويل كافة أموال مرتبات موظفي الدولة عبر حساباتهم البنكية في المواعيد الواردة في الكتاب الدوري الخاصة بكل وزارة وهيئة وشركة حكومية ويمكن للموظف سحب راتبه بشكل منتظم وفقا للمواعيد المحددة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

أكدت وزارة المالية على صرف مرتبات شهر ديسمبر المقبل خلال المواعيد التي تم تحددها في الكتاب الدوري حيث تتم عملية الصرف من يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023 وحتى يوم 29 ديسمبر 2023 فيما يتم صرف وفقا للزيادة الجديدة المعتمدة من أعضاء مجلس النواب والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي استحقت منذ شهر أكتوبر الماضي وهى علاوة لغلاء المعيشة ويتم صرفها بشكل تلقائي مع مرتب نوفمبر بأثر رجعي.

ويتم إخطار الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بتحويل رواتبهم عبر حسابتهم الشخصية ويمكن صرفها على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm من خلال رسائل نصية وذلك لعدم التزاحم عليها.

قيمة زيادة مرتبات نوفمبر 2023

بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة نحو 4 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.

بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة نحو 4 ألاف و500 جنيه في شهر نوفمبر 2023.

بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة نحو 5 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.

بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة نحو 5 ألاف و500 جنيه في شهر نوفمبر 2023.

بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية نحو 6 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.

بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى نحو 7 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.

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