الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

صرف مرتبات
صرف مرتبات

زادت حدة البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع بداية الـ 10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري حيث تم إصدار الكتاب الدوري الذي يصدر بشكل ربع سنوي وتحدد جدول صرف رواتب موظفي الدولة في الهيكل الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

حددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 حيث تتم عملية الصرف على مدار 5 أيام عمل من كافة ماكينات الصرف الآلي للبنوك وذلك من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 مع مراعاة إجازة الجمعة والسبت للبنوك فيما يتم صرف متأخر مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.

ويتم تحويل كافة أموال مرتبات موظفي الدولة عبر حساباتهم البنكية في المواعيد الواردة في الكتاب الدوري الخاصة بكل وزارة وهيئة وشركة حكومية ويمكن للموظف سحب راتبه بشكل منتظم وفقا للمواعيد المحددة.

على مدار 5 أيام.. ميعاد صرف مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢٣

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

أكدت وزارة المالية على صرف مرتبات شهر ديسمبر المقبل خلال المواعيد التي تم تحددها في الكتاب الدوري حيث تتم عملية الصرف من يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023 وحتى يوم 29 ديسمبر 2023 فيما يتم صرف وفقا للزيادة الجديدة المعتمدة من أعضاء مجلس النواب والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي استحقت منذ شهر أكتوبر الماضي وهى علاوة لغلاء المعيشة ويتم صرفها بشكل تلقائي مع مرتب نوفمبر بأثر رجعي.

ويتم إخطار الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بتحويل رواتبهم عبر حسابتهم الشخصية ويمكن صرفها على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm من خلال رسائل نصية وذلك لعدم التزاحم عليها.

txt

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين وموظفين الدولة

txt

تبدأ الخميس.. موعد قبض مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين

قيمة زيادة مرتبات نوفمبر 2023

  • بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة نحو 4 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.
  • بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة نحو 4 ألاف و500 جنيه في شهر نوفمبر 2023.
  • بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة نحو 5 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.
  • بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة نحو 5 ألاف و500 جنيه  في شهر نوفمبر 2023.
  • بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية نحو 6 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.
  • بلغت قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى نحو 7 ألاف جنيه في شهر نوفمبر 2023.

اقرأ أيضا 

اتحاد المتجين: انخفاض أسعار الدواجن واستقرار البيض في الأسواق

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر شهر نوفمبر نوفمبر 2023 صرف رواتب موظفي الدولة

مواد متعلقة

استعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023.. الرابط والخطوات

موعد الانتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الخارج

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في الصاغة

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كاس العالم 2026 والقنوات الناقلة

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

موعد مباراة الأهلي القادمة في البطولات الدولية والعالمية

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر dmc وwatch it

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

القمص أرميا: نصلى من أجل الرئيس السيسى

3 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالعياط

اشتية: الاحتلال يقتل أطفالنا الرضع والخدج لإجبارنا على التهجير

لا إصابات.. السيطرة على حريق مخزن حقائب فى بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان