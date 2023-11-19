على مدار 5 أيام.. ميعاد صرف مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢٣

صرف مرتبات نوفمبر ٢٠٢٣ من الموضوعات المهمة والتي يكثر البحث عنها خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة وتم تطبيقها منذ أكتوبر الماضي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة غلاء المعيشة.

في هذا التقرير نعرض ميعاد صرف مرتبات نوفمبر ٢٠٢٣ وفق الجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين بالدولة في مختلف القطاعات.



ميعاد صرف مرتبات نوفمبر ٢٠٢٣



وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية يبدأ صرف مرتبات نوفمبر من الخميس 23 نوفمبر 2023 ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، على أن يتم صرف المتأخرات لمدة 3 أيام من الشهر نفسه.



جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد الزيادة



بعد أن تم إقرار الزيادة الجديدة من مجلس النواب فيما يخص مرتبات العاملين بالدولة والموافقة على رفع الحد الأدنى للدرجة السادسة بحيث تصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

كما تم زيادة علاوة غلاء المعيشة بحيث تكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

تم رفع مرتبات الدرجة الممتازة إلى 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه.

وكذلك تم رفع مرتبات الدرجة العالية 9000 جنيه بدلا من 8500 آلاف جنيه.

ورفع مرتبات درجة المدير العام 8000 جنيه بدلا من 7500 جنيه

وأصبحت مرتبات الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه.

وبالنسبة لمرتبات الدرجة الثالثة أصبحت 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.

ووصلت مرتبات الدرجة الرابعة الى 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

أما مرتبات الدرجة الخامسة بلغت 4500 جنيه بدلا من 4000 جنيه.

والحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة وصلت إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه

في سبتمبر الماضي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين ومراجعة غلاء المعيشة منها زيادة علاوة غلاء المعيشة للمرتبات وللمعاشات وكذلك زيادة في معاش تكافل وكرامة.