الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين وموظفين الدولة

مرتبات
مرتبات

أيام قليلة ستفصلنا عن صرف المرتبات، بالتزامن مع منتصف شهر نوفمبر يكثر التساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين وموظفين الدولة عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية في شهر أكتوبر الماضى عن موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2023، وذلك يكون طويل من خلال الصفحة الرسمية في مجلس الوزراء المصري في موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين وموظفين الدولة

وتستعرض "الدستور" موعد وجدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين وجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ويعد موعد صرف المرتبات هو من أكثر ما يشغل اهتمام الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص لكل شهر، ومن المقرر أن ستبدأ وزارة المالية بمصر في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، في يوم الخميس القادم الموافق 23 نوفمبر 2023، وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلى لكافة البنوك.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ويتيح لكافة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية الحصول على مرتب شهر نوفمبر لعام 2023 طبقا للجدول التالي:

وتصرف مرتبات كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في يوم الخميس القادم الموافق يوم 23 نوفمبر 2023، وفي اليوم الثانى الموافق السبت يوم 25 نوفمبر 2023
مرتبات شهر نوفمبر 2023، وأيضا تصرف يوم الأحد 26 من نوفمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين بوزارة التربية والتعليم

ويبدأ صرف المرتبات لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، حيث ستصرف مرتبات لشهر نوفمبر 2023 وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي طبق منظومة الصرف الإلكتروني.

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موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين وجميع الموظفين

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الحد الأدنى للأجور

ووفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور ويكون وفقًا لمناطق الاستحقاق، في زيارته لمحافظة بنى سويف، يصبح حوالي 4 آلاف جنيه بدلًا من مبلغ 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

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