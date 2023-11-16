أيام قليلة ستفصلنا عن صرف المرتبات، بالتزامن مع منتصف شهر نوفمبر يكثر التساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين وموظفين الدولة عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية في شهر أكتوبر الماضى عن موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2023، وذلك يكون طويل من خلال الصفحة الرسمية في مجلس الوزراء المصري في موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين وموظفين الدولة

وتستعرض "الدستور" موعد وجدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين وجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ويعد موعد صرف المرتبات هو من أكثر ما يشغل اهتمام الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص لكل شهر، ومن المقرر أن ستبدأ وزارة المالية بمصر في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، في يوم الخميس القادم الموافق 23 نوفمبر 2023، وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلى لكافة البنوك.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ويتيح لكافة الموظفين والعاملين في الدولة المصرية الحصول على مرتب شهر نوفمبر لعام 2023 طبقا للجدول التالي:

وتصرف مرتبات كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في يوم الخميس القادم الموافق يوم 23 نوفمبر 2023، وفي اليوم الثانى الموافق السبت يوم 25 نوفمبر 2023

مرتبات شهر نوفمبر 2023، وأيضا تصرف يوم الأحد 26 من نوفمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين بوزارة التربية والتعليم

ويبدأ صرف المرتبات لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، حيث ستصرف مرتبات لشهر نوفمبر 2023 وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي طبق منظومة الصرف الإلكتروني.

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