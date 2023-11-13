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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين وجميع الموظفين

مرتبات
مرتبات

ننشر موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين حيث أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية، حيث تنطلق وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 المقبل في جميع محافظات مصر.

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 جدول موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023  


-ومن هذا الجانب، تبدأ وزارات وهيئات تصرف المرتبات للموظفين يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وهم: "الثقافة-شؤون مجلس النواب-الاتصالات-الآثار-البيئة-النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة-قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين-الإسكان-التجارة والصناعة".

-تصرف مديريات الخدمات المرتبات للعاملين بها يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وهم كالأتي: "الإسكان والمرافق-مديريات التضامن الاجتماعي-مديريات التموين والتجارة الداخلية-مديريات القوى العاملة-مديريات الشؤون الصحية-مديريات الطرق والنقل".

-تبدأ المصالح والهيئات الحكومية المستقلة في صرف المرتبات يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وهم كالأتي: "الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي-الجهاز المركزي للمحاسبات-مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني-المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".


  موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين


-يوم 26 نوفمبر 2023: “التعليم العالي والجامعات، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة والاقتصادية”.

-يوم 26 نوفمبر 2023 لـ الوزارات التالية: "الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التعليم العالي، التنمية المحلية، الاستثمار والتعاون الدولي، الكهرباء، العدل، الخارجية، التربية والتعليم، التخطيط، الشباب والرياضة، المالية".


 جدول موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين


-يوم 26 نوفمبر 2023 أيضًا في المديريات التالية: "التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، دواوين عموم المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة، مديريات الزراعة، مديريات الشباب والرياضة، مديريات الطب البيطري".

-يوم 26 نوفمبر 2023 في الهيئات الحكومية المستقلة الأتية: "هيئة قضايا الدولة-معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء-القضاء والنيابة العامة-اللجنة العليا للانتخابات، الجامعات، المحكمة الدستورية العليا-الأزهر-دار الإفتاء المصرية- هيئة النيابة الإدارية-الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة-دواوين عموم المحافظات-مجلس الدولة-الهيئة العامة للرقابة المالية- رئاسة الجمهورية، هيئة الرقابة الإدارية".

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