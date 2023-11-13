موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وجدول الصرف للعاملين في الدولة

حددت وزارة المالية موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عند الوزارة والذي يحدد موعد حصول الموظفين العاملين في الجهاز الاداري للدولة على رواتبهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 وجدول الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في الدولة بداية من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، ويستمر لمدة 5 أيام تتضمن كذلك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر، وهذا الموعد هو نفس الموعد الذي حددته وزارة المالية في كتاب دوري لها في 6 نوفمبر 2023.

وبحسب الكتاب الدوري، فإن مرتبات شهر نوفمبر 2023 ستتضمن الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة التي شملتها حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر

يمتد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لمدة أسبوع بداية من 23 نوفمبر، وفق جدول صرف وضعته وزارة المالية يبدأ بصرف رواتب المعلمين في وزارة التعليم.

وفي اليوم التالي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 يصرف الموظفين والعاملين فى وزارة الشباب والرياضة، الاستثمار والتعاون الدولي، الزراعة واستصلاح الأراضى، المالية، الخارجية، التخطيط، التنمية المحلية، الكهرباء، كما تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لوزارة العدل، ووزارة التعليم العالى.

ثم (مديريات الزراعة، مديريات الطب البيطرى، دواوين عموم المحافظات، المعلمون والموظفون فى مديريات التربية والتعليم، مديريات الشباب والرياضة، مديريات التنظيم والإدارة)، و(الهيئات المستقلة الحكومية: هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجامعات،المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا للانتخابات، الأزهر، مجلس الدولة، دار الإفتاء المصرية، رئاسة مجلس الوزراء، القضاء والنيابة العامة، معهد الخدمات المالية، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية).