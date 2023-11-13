الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وجدول الصرف للعاملين في الدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عند الوزارة والذي يحدد موعد حصول الموظفين العاملين في الجهاز الاداري للدولة على رواتبهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 وجدول الصرف. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في الدولة بداية من يوم الخميس الموافق  23 نوفمبر 2023، ويستمر لمدة 5 أيام تتضمن كذلك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر، وهذا الموعد هو نفس الموعد الذي حددته وزارة المالية في كتاب دوري لها في 6 نوفمبر 2023.

وبحسب الكتاب الدوري، فإن مرتبات شهر نوفمبر 2023 ستتضمن الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة التي شملتها حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

تعرف على موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين 2023

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر  2023 للمعلمين والقطاع العام

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 

يمتد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لمدة أسبوع بداية من 23 نوفمبر، وفق جدول صرف وضعته وزارة المالية يبدأ بصرف رواتب المعلمين في وزارة التعليم.

وفي اليوم التالي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 يصرف الموظفين والعاملين فى وزارة الشباب والرياضة، الاستثمار والتعاون الدولي، الزراعة واستصلاح الأراضى، المالية، الخارجية، التخطيط، التنمية المحلية، الكهرباء، كما تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لوزارة العدل، ووزارة التعليم العالى.

ثم  (مديريات الزراعة، مديريات الطب البيطرى، دواوين عموم المحافظات، المعلمون والموظفون فى مديريات التربية والتعليم، مديريات الشباب والرياضة، مديريات التنظيم والإدارة)، و(الهيئات المستقلة الحكومية: هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجامعات،المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا للانتخابات، الأزهر، مجلس الدولة، دار الإفتاء المصرية، رئاسة مجلس الوزراء، القضاء والنيابة العامة، معهد الخدمات المالية، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية).

txt

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 ورابط الاستعلام عنها

مرتبات شهر نوفمبر صرف مرتبات شهر نوفمبر وزارة المالية علاوة غلاء المعيشة صرف رواتب المعلمين

مواد متعلقة

تعرف على موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين 2023

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر  2023 للمعلمين والقطاع العام

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة

24 أكتوبر.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وخطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة

مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وصرف الزيادات الجديدة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

خوان كارلوس أوسوريو يشكو الزمالك في اتحاد الكرة بسبب مستحقاته

القاهرة الإخبارية: مذكرة الخارجية الأمريكية تنتقد إدارة بايدن بسبب التشكيك فى عدد الوفيات بغزة

المطران عطا الله حنا: لا احتفالات شعبية بعيد الميلاد سواء كان 25 ديسمبر أو 7 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان