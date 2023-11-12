الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 ورابط الاستعلام عنها

معاشات
معاشات

يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بداية الشهر كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي صندوق المعاشات والتأمينات، وذلك بالزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادات. 

 

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 في الأول من الشهر الموافق يوم الجمعة 1 ديسمبر ويستمر الصرف لمدة أسبوع من خلال  البريد المصري، البنوك التجارية وبنوك القرى، منافذ شركة فورى، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ويصرف أصحاب معاشات تكافل وكرامة المعاش بدءًا من يوم الخميس 14 ديسمبر ويتم صرف معاشات تكافل وكرامة من أي مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساءً، وقد قامت هيئة البريد المصري بتمديد ساعات العمل في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية حتى الساعة 6:00 مساءً، وفتح المكاتب الرئيسية يومي الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين.

يذكر أن معاشات تكافل وكرامة تعطيها الدولة لبعض المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية الفقراء لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية كنوع من الحماية الاجتماعية لهم في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية نتيجة التضخم العالمي. 

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رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023| جدول صرف معاشات شهر ديسمبر

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

الاستعلام عن صرف معاشات ديسمبر 

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمتها 2023 من خلال زيارة موقع التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي https://nosi.gov.eg، أدخل اسم المستخدم المستفيد من المعاش صحيحًا، أدخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم، قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

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خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات

صرف معاشات أصحاب معاشات معاشات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي موقع التأمينات الاجتماعية

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