موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 ورابط الاستعلام عنها

يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بداية الشهر كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي صندوق المعاشات والتأمينات، وذلك بالزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادات.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 في الأول من الشهر الموافق يوم الجمعة 1 ديسمبر ويستمر الصرف لمدة أسبوع من خلال البريد المصري، البنوك التجارية وبنوك القرى، منافذ شركة فورى، ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ويصرف أصحاب معاشات تكافل وكرامة المعاش بدءًا من يوم الخميس 14 ديسمبر ويتم صرف معاشات تكافل وكرامة من أي مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساءً، وقد قامت هيئة البريد المصري بتمديد ساعات العمل في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية حتى الساعة 6:00 مساءً، وفتح المكاتب الرئيسية يومي الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين.

يذكر أن معاشات تكافل وكرامة تعطيها الدولة لبعض المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية الفقراء لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية كنوع من الحماية الاجتماعية لهم في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية نتيجة التضخم العالمي.

الاستعلام عن صرف معاشات ديسمبر

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمتها 2023 من خلال زيارة موقع التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي https://nosi.gov.eg، أدخل اسم المستخدم المستفيد من المعاش صحيحًا، أدخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم، قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.