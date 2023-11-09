يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من المعاشات عن العلاوات الخمس 2023، حيث أصدرت الحكومة المصرية قرارا بصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات لعام 2023، وذلك بأثر رجعي من يوليو 2020 وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين ظروف المعيشة.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات

وتستعرض الدستور خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات والرابط بالتقرير التالي.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات لعام 2023

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن ذلك من خلال رابط بوزارة التضامن الاجتماعي وهو كالآتي: من هنا.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2023

الدخول من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. قم باختيار أيقونة الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي. إدخال البيانات اللازمة عن صاحب المعاش بدقة في الخانات الخاصة بذلك. تسجيل الرقم القومي لصاحب المعاش بدقة المكون من 14 رقم بدقة. وضع علامة صح على خانة لست روبوت. واخيراً ظهور كافة التفاصيل اللازمة عن صرف العلاوات الـ5.

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المستفيدون من العلاوات الخمس

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يستفيد من الحكم القضائي أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن التقاعد خلال الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو 2006 وتشمل هذه الفئة أولئك الذين لم يتلقوا العلاوات الخمس التي صرفت لأول مرة في عام 2020 وفقا للقانون الذي قدمته الحكومة حينها إلى البرلمان وتمت الموافقة عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات منذ عام 2020، وأن الدولة تحملت 35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس.

وأوضحت الوزيرة وجود منظومة متكاملة لاستقبال وفحص الشكاوى وحلها، وأن الوزارة تنظر في هذه الحالات من ناحية مدى توافر الموارد للمواطن خصوصًا الأكثر فقرا واحتياجا والمستحق.