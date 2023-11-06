الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاش بالرقم القومي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريق الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي، وإتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، كما أن هناك خدمات إلكترونية عديدة منها “الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد”.

خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها لشهر نوفمبر الجاري

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

للاستعلام عن المعاش بالرقم القومي يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط حتى تتمكن من الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-  الضغط على بدء الخدمة ثم تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدما يمكنك الاشتراك حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا وملء البيانات التالية:

- الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

-  اسم العائلة.

- الاسم الأول للأم باللغة العربية.

-  الرقم القومي، الرقم التأميني.

-  العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- كلمة المرور.

- الضغط على أنا لست روبوت.

أصحاب المعاشات

ويصل عدد أصحاب المعاشات إلى 11 مليون مواطن، يبدأون صرف معاشاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وقد تمت زيادة المعاشات بدءًا من أول أبريل 2023، بزيادة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

وأعلنت وزارة المالية أن  زيادة المعاشات الجديدة تبلغ تكلفتها السنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، بعد مضاعفة المنحة الاستثنائية إلى 600 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه شهريًا.

وأوضحت المالية، أن الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات يستفيد منها نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

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