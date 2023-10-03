الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات أكتوبر 2023 بالرقم القومي وموعد تطبيقها

المعاشات
المعاشات

تصدر رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، قائمة بحث الكثير من أصحاب المعاشات خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه شهريًا بدلا من 300 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات أكتوبر 2023

وأعلنت وزارة المالية أن  زيادة المعاشات الجديدة تبلغ تكلفتها السنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، بعد مضاعفة المنحة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا.

وأوضحت المالية، أن الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات يستفيد منها نحو 11 مليون «مستحق معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023

وحول موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن استحقاق الزيادة سيكون بداية من شهر أكتوبر، ولكن صرف الزيادة الجديدة سيكون في شهر نوفمبر بأثر رجعي.

وأضاف عوض، أن تأخير صرف الزيادة مع معاش شهر أكتوبر، لانتظار إقرارها من مجلس النواب بعد عودة انعقاده الشهر الجاري.

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كيفية الاستعلام عن علاوات المعاشات بالرقم القومي 2023

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

وعن كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي، المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

  1. الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية من هنا.
  2. اضغط على الاستعلام عن المعاش من الملفات الأساسية.
  3. اضغط على تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور.
  4. في حال أنك مشترك جديد عليك إدخال البيانات الشخصية التالية:
  • الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.
  • اسم العائلة.
  • الاسم الأول للأم باللغة العربية.
  • تسجيل الرقم القومي والرقم التأميني.
  • أدخل رقم الموبايل والعنوان.
  • سجل كلمة مرور خاصة بك.
  • قم بالضغط على «أنا لست روبوت».
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