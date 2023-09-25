الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن علاوات المعاشات بالرقم القومي 2023

اموال
اموال

يوفر هيئة التأمين الاجتماعي الاستعلام عن علاوات المعاشات بالرقم القومي 2023 بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة في المعاشات وصلت إلى 600 جنيه يتم صرفها بداية من أكتوبر المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن علاوات المعاشات بالرقم القومي 2023. 

الاستعلام عن علاوات المعاشات بالرقم القومي 2023

يستطيع أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون الاستعلام عن علاوات المعاشات بالرقم القومي لعام 2023 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
  • الضغط على خانة "خدمات أصحاب المعاشات".
  • الضغط على أيقونة "استعراض تطور زيادة المعاشات".
  • إدخال الرقم القومي للمستفيد من المعاش.
  • إدخال كلمة المرور إذا كنت مستخدمًا مسجلًا على الموقع.
  • الضغط على زر "استعلام".

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لابد أن يكون له اسم مستخدم ورقم سري ، وفي حالة عدم وجود حساب على الموقع، يمكن إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على أيقونة "تسجيل جديد"، في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك طلب استعادة كلمة المرور من خلال الضغط على أيقونة "نسيت كلمة المرور".

كما يمكنهم  الاستعلام عن علاوات المعاشات بالرقم القومي لعام 2023 من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الرقم 16439.

صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2024

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موعد صرف معاشات أكتوبر

 يبدأ صرف معاشات أكتوبر في اليوم الأول من الشهر كما هو متبع شهريًا ، ورغم إقرار صرف الـ 300 جنيه زيادة الجديدة بداية من أكتوبر المقبل إلا أنه يبدأ صرفها في شهر نوفمبر بأثر رجعي وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. 

ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها في الأول من أكتوبر بدون الزيادة من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، منافذ البريد المصري، البنوك والمحافظ الإلكترونية، الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

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