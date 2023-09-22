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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. بالزيادة المقررة

صرف معاشات
صرف معاشات

موعد  صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، لملايين المواطنين المتقاعدين والمستحقين لصرف المعاشات، بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للزيادة الجديدة، وذلك فى إطار حرصه على تخفيف الأعباء المعيشية والإقتصادية وتوفير متطلبات المعيشة من علاج وإيجار وفواتير الخدمات ، وفى انتظار إعلان الهيئة القومية للتأمينات موعد صرف المعاشات.

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات برئاسة اللواء جمال عوض، بعد ارتفاع معدلات الاستعلام عبر مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك وتويتر”، وموعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين، وذلك فى المواعيد المقررة ومن خلال عدة وسائل للصرف.

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وأكدت هيئة التأمينات، صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة المقررة من الرئيس السيسى ، خلال زيارته إلى بنى سويف، وقيامه بمضاعفة منحة أصحاب المعشت لتصبح 600 جنيها بدلا من 300 جنيها ، وذلك لتخفيف الأعبات المعيشية على المواطنين المتقاعدين والمستحقين لصرف معاشات أكتوبر. 

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بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، تنفيذ قرار الرئيس بزيادة المنحة لأرباب المعاشات، وصرفه معاشات شهر أكتوبر 2023 فى الموعد المحدد لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع تحديد جدول للصرف وفقا للفئة المالية لصاحب المعاش كالآتى: 

أولًا: الصرف يومى 1 و2 أكتوبر لمن يحصل على معاش قيمته 1000 جنيه فقط ووفقا للزيادة الممنوحة.

ثانيًا:  صرف المعاش يومى 3 و4 أكتوبر لمن يحصل على مبلغ شهرى قيمته 2000 جنيها.

ثالثًا: تحديد يومى 5 و6 أكتوبر لصرف المعاش لمن يتحصل على 3000 جنيها 

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

فى النهاية، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، أماكن صرف صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 لكافة المستحقين بعدة وسائل مختلفة ، وذلك للحد من الزحام وتخفيفا عن كاهل المسنين وأصحاب المعاشات ، وهى كالاتى: 

1_  جميع ماكينات الصراف الآلى atm التابيعة للبنوك بمختلف أنحاء مصر .

2_ فروع البنك الزراعى بمختلف القرى والمدن.

3_ مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة فى أنحاء مصر.

4_ المحافظ الالكترونية منها فودافون كاش ووى باى على الهاتف المحمول . 

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موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وتفاصيل الزيادة الجديدة

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صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه الزيادة

فى الختام، أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 لجميع المواطنين المستحقين ، مع تطبيق زيادة المنحة الممنوحة من الرئيس لتخفيف أعباء المعيشة.

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