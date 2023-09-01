الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه الزيادة

معاشات
معاشات

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه قيمة الزيادة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 بالزيادة 

يتم صرف معاشات شهر سبتمبر متضمنة الزيادة على ثلاث شرائح وهى كالتالى:

الشريحة الأولى:

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 يومي 3 و 4 سبتمبر 2023، الفئة التي تحصل على معاش أقل من 1495 جنيه.

الشريحة الثانية:

يومي 5 و 6 سبتمبر 2023، الفئة التي تحصل على معاش بدءاً من 1495 جنيه وأقل من 2645 جنيه.

الشريحة الثالثة:

يومي 7 و 10 سبتمبر 2023، الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2645 جنيه.

بدأت اليوم الجمعة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

هناك عدة أماكن  لصرف المعاشات وهى كالتالى:

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من منافذ فوري وكارت ميزة.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من منافذ البريد المصري.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من البنوك والمحافظ الإلكترونية.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

نص قانون المعاشات يؤكد فى الأول من يونيو 

جاء نص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في المادة رقم 35 على: «أن تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة».

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2023

أولا- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

ثانياً- إدخال اسم المستعلم عن معاشات شهر سبتمبر 2023.

ثالثاً- كتابة كلمة المرور لـ الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2023.

رابعاً- اضغط على أيقونة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، سوف تظهر لك قيمة معاشات شهر سبتمبر 2023.

اقرأ أيضاً

صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الجديدة

موعد زيادة معاشات 2023 نص قانون المعاشات يؤكد فى الأول من يونيو صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 بقيمة الزيادة صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 بالزيادة أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

مواد متعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. مصروفات الجامعات الأهلية 2023-2024

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 دور تاني وموعد الإعلان عنها

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات وقواعد قبول الطلاب

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع محافظات الجمهورية

لطلاب الثانوية العامة.. الكشف الطبي لطلاب جامعة المنصورة 2023

آخر موعد لتحويلات المدارس 2023 لجميع المراحل الدراسية

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية 2023

باقى7 أشهر .. موعد أول أيام رمضان المبارك 2024

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

العلمين قبلة جديدة للاستثمارات.. مطورون عقاريون: «مقومات حولتها لمدينة عالمية»

بحضور الفنانين.. انتهاء عزاء شقيق عمرو عبدالجليل

الهلال يهزم اتحاد جدة ويعتلى صدارة الدورى السعودى

غرق شاب بأحد الشواطئ غرب الإسكندرية.. والتحريات:"تجاهل الراية الحمراء"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة