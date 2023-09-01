صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه الزيادة

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه قيمة الزيادة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 بالزيادة

يتم صرف معاشات شهر سبتمبر متضمنة الزيادة على ثلاث شرائح وهى كالتالى:

الشريحة الأولى:

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 يومي 3 و 4 سبتمبر 2023، الفئة التي تحصل على معاش أقل من 1495 جنيه.

الشريحة الثانية:

يومي 5 و 6 سبتمبر 2023، الفئة التي تحصل على معاش بدءاً من 1495 جنيه وأقل من 2645 جنيه.

الشريحة الثالثة:

يومي 7 و 10 سبتمبر 2023، الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2645 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

هناك عدة أماكن لصرف المعاشات وهى كالتالى:

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من منافذ فوري وكارت ميزة.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من منافذ البريد المصري.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من البنوك والمحافظ الإلكترونية.

-صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

نص قانون المعاشات يؤكد فى الأول من يونيو

جاء نص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في المادة رقم 35 على: «أن تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة».

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2023

أولا- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

ثانياً- إدخال اسم المستعلم عن معاشات شهر سبتمبر 2023.

ثالثاً- كتابة كلمة المرور لـ الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2023.

رابعاً- اضغط على أيقونة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، سوف تظهر لك قيمة معاشات شهر سبتمبر 2023.