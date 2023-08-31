الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا.. صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

يبدأ أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر سبتمبر لعام 2023، يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، بالزيادة المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إبريل الماضي، بنسبة 15% لجميع المستحقين، أي بحد أدنى170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى، للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف المعاشات بزيادة 15%، تكون دائمًا في أول يوم من الشهر الجديد، مؤكدة أنه اليوم المحدد لصرف المعاشات من كل شهر، لجميع المستحقين من المعاشات.

طرق صرف المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ هناك عدد من الطرق يمكن من خلالها صرف موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، ومنها: "مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة".

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن عدد من الخدمات المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، ومن ضمنها إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بشكل أون لاين، وذلك من خلال زيارة الموقع واتباع خطوات بسيطة.

مواعيد معاشات شهر سبتمبر 2023 وأماكن صرفها

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وجدول شرائح أصحاب المعاشات

- الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

- كتابة الرقم القومي.

- استخدام اسم الأم الأول باللغة العربية.

- وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- اضغط على مفتاح إرسال الطلب.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني "أون لاين"، من خلال زيارة الموقع واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني العديد من الخدمات التي يستفيد منها المؤمن عليه، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف، وغيرهم من المستفيدين، إلى جانب إمكانية استخراج الرقم التأميني لأول مرة.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر2023


– الشريحة الأولى يومَي 1سبتمبر و2 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.

– الشريحة الثانية يومَي 3 سبتمبر و4 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.

– الشريحة الثالثة يومي 5 سبتمبر و6 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

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