مواعيد معاشات شهر سبتمبر 2023 وأماكن صرفها

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023، حيث يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات وذويهم في مختلف محافظات الجمهورية، عن مواعيد الصرف الرسمية، بالتزامن مع استعدادات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرفها لمستحقيها اعتبارًا من يوم الخميس القادم.

ويستعد نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيها في كافة محافظات لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023، من خلال الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، بتكلفة شهرية تصل إلى ما يقرب من 29 مليار جنيه.

موعد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

قررت الهيئة القومية للتأمينات تبكير صرف معاشات شهر سبتمبر ليكون يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس، حيث نص القانون على صرف المعاشات في الأول من كل شهر ميلادي، ويتم تقسيم صرف المعاشات إلى عدة شرائح لمنع التزاحم أمام مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك.

منافذ صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصرى.

طريق الهواتف المحمولة.

بنك ناصر الاجتماعى.

منافذ البريد منعا للتزاحم.

من خلال ماكينات الصرف الألى للبنوك.

كما أتيح لاصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من مكاتب البريد والبنوك

- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ الشريحة الأولى يومَي 3 و4 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش أقل من 1495 جنيهًا.

- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ الشريحة الثانية يومَي 5 و6 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش بدءًا من 1495 جنيهًا وأقل من 2645 جنيهًا.

- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ الشريحة الثالثة يومي 7 و10 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2645 جنيهًا.

قيمة معاشات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة الأخيرة:

الفئة الأولى لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 1300 جنيهًا إلى 1495 جنيهًا.

الفئة الثانية لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 2300 جنيهًا إلى 2645 جنيهًا.

الفئة الثالثة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 3500 جنيهًا إلى 4025 جنيهًا.

الفئة الرابعة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 4300 جنيهًا إلى 4945 جنيهًا.

الفئة الخامسة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 5300 جنيهًا إلى 6095 جنيهًا.

الفئة السادسة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 6500 جنيهًا إلى 7475 جنيهًا.

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وفي وقت سابق، أعلنت التأمينات الاجتماعية، أن الرقم التأميني يجرى الاستعلام عنه من خلال الموقع الالكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217، وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.