الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟ وموعد الصرف

المعاشات
المعاشات

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم سؤال تداوله الكثير من أصحاب المعاشات البالغ عدد حوالي 11 مليون مواطن ، حيث انتشرت الكثير من الأقاويل حول حصولهم على زيادة في المعاشات الشهر القادم للمرة الثانية خلال العام الجاري، وتعرض الدستور حقيقة وجود زيادة في المعاشات الشهر القادم ، وموعد الصرف . 

هل زيادة في المعاشات الشهر القادم؟

اتجهت الدولة إلى صرف زيادة في المعاشات الشهر القادم في أبريل الماضي بدلًا من موعد صرف زيادة في المعاشات الرسمي والذي يكون في شهر يوليو من كل عام ، وجاء قرار صرف زيادة في المعاشات في ابريل للتخفيف من أعباء الزيادة في الأسعار التي عانت منها مصر والعالم . 

ولم يصدر عن الحكومة أي بيان خاص بوجود زيادة في المعاشات الشهر القادم . 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد رفعت الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بتوجيهات من مجلس الوزراء في أبريل الماضي ليصل الزيادة في المعاشات إلى 1495  جنيهًا بعد أن كانت 1300 جنيه،و 2645 جنيهًا بعد أن كانت 2300 جنيه،و 4025 جنيهًا بعد أن سجلت 3500 جنيه، و 4945 جنيهًا بعد أن سجلت 4300 جنيه، 6095 جنيهًا بعد أن سجلت 5300 جنيه، 7475 جنيهًا بعد أن سجلت 6500 جنيه.

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موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل الموافق 1 سبتمبر حيث نص القانون على صرف المعاشات في الأول من كل شهر ميلادي ، ويتم تقسيم صرف المعاشات إلى عدة شرائح لمنع التزاحم أمام ماكينات البنوك ، حيث يحصل أصحاب الحد الادنى للمعاشات على أموالهم يومي 1سبتمبر و2 سبتمبر 2023، ويستمر صرف المعاشات لثلاثة أيام متتالية وفق الجدول الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق المعاشات والتأمينات . 

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