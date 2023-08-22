الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وشروط الاشتراك فيه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي دشنتها الحكومة في عام 2015 لحماية الفقراء من ارتفاع الاسعار مع اتجاه مصر بعدها بعام واحد لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي . 

ثم استمر اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي في زيادة قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وفق شروط محددة توضحها الدستور في التقرير التالي . 

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط الذي حددته الوزارة لذلك من خلال الضغط على الرابط التالي 

https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب برنامج تكافل وكرامة ، ثم الضغط على استعلام فتظهر النتيجة . 

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها  أن لا يكون الراغب في الحصول على المعاش يعمل بالحكومة او القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية، وإلا تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي إلا يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

وإلا يكون للراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة موانع للصرف مثل أرض زراعية ، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، أو محل تجارى، أو ملكية رؤوس مواشى للتجارة أو يعمل  بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، او أجرمنتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون اشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونه من أربعة أفراد، أو يمتلك مشروعات خاصه ( مسجله أوغير مسجله مع ذكر قيمة المشروع ).

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استعلام شكاوي تكافل وكرامة.. تفاصيل

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