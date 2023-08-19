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رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قد أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني عن بدء ظهور نتيجة تحويلات مدارس الجيزة 2023- 2024 إلكترونيًا، ومن قبل ذلك أعلنت المديرية عن فتح باب التحويل للطلاب ما بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة، حيث بدأت التحويلات بين المدارس المختلفة في يوم السبت الموافق 1 من يوليو 2023، واستمرت حتى نهاية نفس الشهر .

الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التحويلات بين المدارس:

- يجب أن يكون من المدارس العامة إلى الخاصة أو بالنسبة للطلاب العائدين من الخارج أو المقيمين في الخارج بشكل ورقي فقط.

- يمتنع التحويل من مدارس عربي رسمية أو خاصة إلى مدارس تجريبي لغات.

- لا يُسمح بالتحويل خلال المرحلة الابتدائية الرسمية في المدارس التجريبية وذلك في حالة عدم حصول الطالب على شهادة مرحلة رياض الأطفال من مدرسة خاصة لغات.

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط للاستعلام عن نتيجة التحويلات بين مدارس الجيزة وهي جاءت كالتالي:

https://www.gizaedu.net/tran.html

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024

للاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بمحافظة الجيزة يرجى أتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى :

الدخول على الرابط الإلكتروني الذي أتاحته مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة وهو

https://www.gizaedu.net/tran.html

الخطوة الثانية:

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة تحويلات مدارس الجيزة 2023/2024 من خلال استخدام الرقم القومي.

الخطوة الثالثة:

يقوم ولي الأمر بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

بالخطوة الرابعة والأخيرة:

تظهر عقب إجراء الخطوات السابقة نتيجة التحويل بين المدارس المختلفة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.