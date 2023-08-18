مكتب تنسيق جامعة القاهرة يستقبل الطلاب اليوم

يستأنف مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة عمله، اليوم الجمعة، في استقبال الطلاب والطالبات لتسجيل رغبات المرحلة الثانية والتي يستمر استقبالهم للتسجيل أو التعديل حتى انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التنسيق.

وقال أحمد رجب مندوب اتصال مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة، إن المكتب يستقبل الطلاب بكامل قوته يوم الجمعة، وهو يوم عمل وليس عطلة، حيث تم تجهيز 4 معامل للحاسب الآلي لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية، وتقديم لهم كافة الخدمات والمساعدات في إنجاز تسجيلهم للرغبات أو التعديل.

وأضاف أن اليوم خلال أربع ساعات عمل توافد على المكتب أكثر من 100 طالب، وبإجمالي عدد طلاب تجاوز الـ3000 طالب خلال الايام القليلة الماضية منذ فتح باب التسجيل رغبات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن يوم الثلاثاء الماضي شهد زحاما شديدا، حيث تجاوز عدد الطلاب الـ 2000 الطالب، وذلك لأن العدد لم يقتصر فقط على طلاب المرحلة الثانية للتسجيل بل كان أيضًا لزيارة طلاب المرحلة الأولى لمعرفة نتيجة تسجيل رغباتهم.

وحرص عدد من الطلاب والطالبات للحصول على نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى بعد الانتهاء من تسجيل رغباتهم خلال الأسبوع الماضي بمكاتب التنسيق، حيث أعلنت نتائج التنسيق للمرحلة الأولى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور يوم الإثنين الماضي، وفتح تسجيل رغبات المرحلة الثانية، وتم تحديد الحد الأدني للقبول بها في الشعبة الأدبية 238 درجة أي 58.5% وللشعبة العلمية 250 درجة.

تستقبل مكاتب التنسيق بالجامعات على مستوى الجمهورية طلاب المرحلة الثانية لتقديم كافة الخدمات الخاصة بتسجيل الرغبات والحصول على نتائج التنسيق، وكذلك تقليل الاغتراب بشكل يومي بدءًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، حيث تم تعيين عدد من المتخصصين بمكاتب التنسيق بالجامعات والمدربين على أعلى مستوى لتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم، والحصول على النتائج بشكل إلكتروني.