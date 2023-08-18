الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

270 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

أعلن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٢٧٠ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 

وأكد د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة،  ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجهًا الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)

https://www.threads.net/@mohesregypt

www.tansik.egypt.gov.eg

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