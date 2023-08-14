استعلام شكاوي تكافل وكرامة.. تفاصيل

استعلام شكاوي تكافل وكرامة.. من أكثر الموضوعات بحثاً علي جوجل، من قبل أصحاب معاش تكافل وكرامة، ولذلك يستعرض لكم موقع الدستور خلال التقرير التالي استعلام شكاوي تكافل وكرامة.

استعلام شكاوي تكافل وكرامة

يمكن للمستخدمين الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي والنقر على الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg .

أو الاستعلام من خلال الخط الساخن وهو: 19680، الذي يوفر كافة الحصول على معلومات عن معاش تكافل وكرامة وتقديم الشكاوى.



خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2023

يمكن لأصحاب معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن الشكاوى من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg .

-إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

- الضغط على تسجيل شكوى.

مستحقين معاش تكافل وكرامة 2023



قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد مجموعة من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023، وهي:

• الأسر.

• الأطفال.

• المرأة.

• ذوي الإعاقة.

• المسنين.

• الشباب.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

يذكر أن حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات تقديم معاش تكافل وكرامة وهي، التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

وتبدأ وزارة التضامن في صرف معاش تكافل وكرامة شهريا اعتبارًا من يوم 15 من كل شهر ميلادي، حيث تواصل صرف معاشات تكافل وكرامة 2023 شهر يوليو حاليا للمستفيدين الذين لم يتمكنوا من صرف المعاش خلال الأيام الماضية.

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