الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء صرف "تكافل وكرامة" الثلاثاء المقبل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس، الثلاثاء المقبل، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف الدعم.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة"، مضيفة أنه تم وضع مشروطية لاستمرار الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

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