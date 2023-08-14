وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، المسجلين لرغبات المرحلة، موضحًا أن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 377.5 درجة بنسبة 91.34%، وكلية طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%، وكلية العلاج الطبيعي 369.5 بنسة 90.12% وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%، والحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الشعبة الرياضية، حيث سجل الحد الأدنى لكلية الهندسة 348.5 درجة بنسبة 85%.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "إكسترا نيوز"، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والإعلام والسياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والزراعة وغيرها من الكليات والمعاهد.

وقال وزير التعليم العالي إن عدد الطلاب 112 ألف طالب المسجلين للمرحلة، وبلغ عدد الطلاب 2703 لم يتقدموا للمرحلة.