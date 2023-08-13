الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"فرصة": دعم وتمكين لمستفيدى برنامجى "تكافل وكرامة" بالأقصر

جريدة الدستور

سلم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مشروعات دعم وتمكين لمستفيدى برنامجى تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر تحت شعار الانتقال من الاتكالية الى الاستقلال المادي، في إطار تطبيق رؤية 2030 وسياسات التحول للعمل الحر.

وأكد البرنامج، عبر موقعه الإلكتروني، أن المشروع يستهدف الوصول لـ1800 أسرة بالمحافظة من مستفيدى الدعم، حيث يتم تدريبهم فنيًا على مهارات ومجالات العمل وتمويل أصول المشروعات.

جدير بالذكر أنه تم مسبقًا نقل الأصول لـ531 أسرة من مستفيدى "تكافل وكرامة" بمركز الطود وإسنا وأرمنت والبياضية بواقع 506 مشروعات فى تربية وتسمين الأغنام و25 مشروعًا فى تربية الدواجن و40 مشروعًا فى صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات. 

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