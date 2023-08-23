تبدأ الثامنة صباحًا.. مواعيد عمل مكاتب البريد المصري فى شهر سبتمبر 2023

مع اقتراب صرف معاشات شهر سبتمبر المقرر لها أن تبدأ السبت ٢ سبتمبر وتستمر لمدة 10 أيام، انشغل كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين بالبحث عن مواعيد عمل مكاتب البريد المصري فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري فى شهر سبتمبر 2023

في هذا التقرير، يرصد “الدستور” بالتفاصيل والمعلومات الكاملة كل ما تريد معرفته عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

موعد عمل مكاتب البريد

حددت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل بمكاتب البريد يوميا عدي الجمعة ابتدأ من الثامنة صباحا الي الثالثة عصر ويمتد العمل ببعض المكاتب في الوردية المسائية إلى الساعة الرابعة عصر والبعض الآخر إلى السادسة مساء.

وتقوم الهيئة باقتسام العمل بين يومي الخميس والسبت مناصفة بين مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بحيث يتاح للمواطنين مكاتب بريد مفتوحة طوال أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة فقط.

وتسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر.

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

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