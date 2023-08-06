البريد المصرى ينظم ورشة عمل بناء القدرات بالتعاون مع "الدولى للبريد العالمى"

ينظم البريد المصري ورشة عمل "بناء القدرات"، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف خلق إطار تنظيمي شامل لقطاع البريد بالمنطقة العربية؛ وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري بمركز التدريب الإقليمي بالقاهرة، وذلك في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية، وفقاً لاستراتيجية أبيدجان وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم 27 في أبيدجان أغسطس 2021.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن هذا البرنامج التدريبي يأتي استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية التي ينفذها البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد؛ بهدف دعم تنفيذ المشروع الإقليمي الذي أعده المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لتنظيم أطر تيسير التجارة الإلكترونية ودعم السلطات التنظيمية في استعراض نطاق الخدمات الشمولية ومواكبة الانظمة المطبقة حديثا في القطاع البريدي، بما يسهم في بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن ورشة عمل بناء القدرات البريدية تحمل أهمية كبيرة، حيث إنها ستتناول عددا من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تقديم إطار تنظيمي يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدية الإقليمية، وعرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها نمو القطاع البريدي وإدارة المنافسة والتزام الخدمة الشمولية وآليات التمويل ونظم السوق البريدية وعمليات منح التراخيص والأمن والسلامة البريدية والتوصيل البيني، والوصول إلى الشبكة البريدية وتنظيم الأسعار إلى جانب إجراءات حماية المستهلك من حيث "جودة الخدمة - المسئولية – التعويض – معالجة الشكاوى"، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيسهم بشكل كبير في بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم براين ماوانسا الخبير الاستشاري لدى الاتحاد البريدي العالمي برابطة منظمي الاتصالات في بلدان جنوب القارة الإفريقية CRASA.