لماذا يبحث الاحتلال عن الأحزاب الدينية فى إسرائيل؟.. طارق فهمي يجيب لـ"الشاهد"

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن: "الشعب الإسرائيلي أصبح منكسرا للغاية بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي؛ لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي كإمكانيات ومؤشرات هي دولة متقدمة، لكن على أرض الواقع تراجعت بشكل كبير بعد الأحداث الدائرة في قطاع غزة".

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "إسرائيل ستعمل على بناء "المناعة الوطنية" مرة أخرى من خلال الدعم الذاتي، عكس ما أقيمت عليه دولة الاحتلال في الماضي من حيث الدعم الغربي، الذي ساعد في تواجد هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، ولكن الآن القدرات الذاتية هي من ستحكم".

واستكمل: "سلطة الاحتلال أصبحت الآن تبحث عن الأحزاب الدينية في إسرائيل، وتريد ضمها لصفوف الجيش الإسرائيلي؛ لأن إسرائيل أصبحت دولة مذعورة من المستقبل، وتحاول بشتى الطرق ان تبقى على قيد الحياة".