بعد افتتاح ضريحها.. ابتهالات وروحانيات فى رحاب السيدة زينب (فيديو)

شهد اليوم فرحة عارمة، بافتتاح مسجد وضريح السيدة زينب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان البهرة السلطان مفضل سيف الدين، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير محيط المسجد وتحويله إلى مزار ديني سياحي يليق بمكانة آل بيت رسول الله.

وفور فتح باب المسجد هرول العشرات من الزوار والمريدين إلى الداخل واستقبلهم رواد المكان بالحلوى ابتهاجًا بإعادة افتتاحه، كما أطلقت السيدات الزغاريد وتعالت الصيحات وسالت دموع البعض شوقًا لـ"أم العواجز".

وسادت حالة من السعادة والفرحة عمت أرجاء مسجد وضريح السيدة زينب، من قبل المريدين ، كما قاموا بنشر الابتهالات الدينية والدعوات أمام ضريح السيدة زينب، وبدأ الجميع يرددون الأناشيد والدعوات في أجواء إيمانية رائعة.