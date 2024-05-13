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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد افتتاح ضريحها.. ابتهالات وروحانيات فى رحاب السيدة زينب (فيديو)

ضريح السيدة زينب
ضريح السيدة زينب

شهد اليوم فرحة عارمة، بافتتاح مسجد وضريح السيدة زينب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان البهرة السلطان مفضل سيف الدين، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير محيط المسجد وتحويله إلى مزار ديني سياحي يليق بمكانة آل بيت رسول الله.

 وفور فتح باب المسجد هرول العشرات من الزوار والمريدين إلى الداخل واستقبلهم رواد المكان بالحلوى ابتهاجًا بإعادة افتتاحه، كما أطلقت السيدات الزغاريد وتعالت الصيحات وسالت دموع البعض شوقًا لـ"أم العواجز".

زغاريد وتهليل داخل ضريح السيدة زينب بعد فتحه رسميًا للجمهور (بث مباشر)

وسادت حالة من السعادة والفرحة عمت أرجاء مسجد وضريح السيدة زينب، من قبل المريدين ، كما قاموا بنشر الابتهالات الدينية والدعوات أمام ضريح السيدة زينب، وبدأ الجميع يرددون الأناشيد والدعوات في أجواء إيمانية رائعة.

مسجد وضريح السيدة زينب الرئيس عبدالفتاح السيسي آل بيت رسول الله المسجد الزغاريد والمريدين

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