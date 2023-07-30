الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البريد المصرى يصدر طابع بريد تذكاريًا بمناسبة "اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر"

جريدة الدستور

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًا بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" والذي يوافق 30 يوليو من كل عام؛ وذلك بهدف المشاركة في نشر أهمية التصدي لهذه الجريمة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، وتأتي بأشكال مختلفة بغرض استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفًا، ويعد هذا انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بهدف المشاركة في نشر الوعي ولفت الانتباه إلى أهمية تنسيق الجهود لمواصلة مكافحة هذه الجريمة غير الإنسانية، وتوضيح الأضرار التي تقع جراء ممارستها.

ويعتمد تصميم الطابع على فكرة الأيادى السوداء التى تمثل المتاجرين في البشر والمتعاملين معهم، ومزود بكود تفاعلي يمكن هواة الطوابع والمهتمين بها من اكتساب المعرفة اللازمة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان، أوفست، قيمته ١٠ جنيهات، ومزود بتقنية الـQR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع.

 

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