تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. تفاصيل

تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر سبتمبر، والتي تكون في نفس الموعد دون تبكير كما يحدث في موعد صرف مرتبات الموظفين والتي تقوم وزارة المالية في بعض الأحيان بتبكير موعد صرفها في بعض المناسبات.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

صرف المصريون معاشات شهر أغسطس الجاري بداية هذا الشهر في الفترة من 1 أغسطس وتستمر لمدة أسبوع حيث يتم تقسيم صرف معاشات المستفيدين منها حسب قيمة المعاش.

ومع عدم اتجاه صندوق المعاشات والتأمينات إلى تغيير موعد صرف معاشات المستفيدين يكون موعد صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل في موعد في بداية الشهر.

بينما يحصل أصحاب معاشات تكافل وكرامة على معاشهم في منتصف شهر أغسطس الجاري وهو الموعد الرسمي المحدد لصرفها منذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية والذي أطلقته الدولة في عام 2015، وبدأت في التوسع فيه سنويًا لدعم هذه الفئات.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

يصرف الموظفون مرتبات شهر أغسطس في نهاية الشهر الجاري، حيث يصرف الموظفون مرتباتهم متأخرة على عكس أصحاب المعاشات الذين يصرفون المعاشات مقدمًا، ويبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر الصرف 3 أيام، ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.

ووفق بيان وزارة المالية عن صرف مرتبات الموظفين يتم صرف مرتبات سبتمبر 2023 يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر الصرف 3 أيام، ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023.