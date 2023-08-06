الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. تفاصيل

معاشات
معاشات

تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر سبتمبر، والتي تكون في نفس الموعد دون تبكير كما يحدث في موعد صرف مرتبات الموظفين والتي تقوم وزارة المالية في بعض الأحيان بتبكير موعد صرفها في بعض المناسبات. 

غدا.. بدء صرف معاشات أغسطس

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

صرف المصريون معاشات شهر أغسطس الجاري بداية هذا الشهر في الفترة من 1 أغسطس وتستمر لمدة أسبوع حيث يتم تقسيم صرف معاشات المستفيدين منها حسب قيمة المعاش. 

ومع عدم اتجاه صندوق المعاشات والتأمينات إلى تغيير موعد صرف معاشات المستفيدين يكون موعد صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل في موعد في بداية الشهر. 

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

الفئات المستحقة لدعم "تكافل وكرامة" بعد القرار الأخير لرئيس الوزراء

بينما يحصل أصحاب معاشات تكافل وكرامة على معاشهم في منتصف شهر أغسطس الجاري وهو الموعد الرسمي المحدد لصرفها منذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية والذي أطلقته الدولة في عام 2015، وبدأت في التوسع فيه سنويًا لدعم هذه الفئات. 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 

يصرف الموظفون مرتبات شهر أغسطس في نهاية الشهر الجاري، حيث يصرف الموظفون مرتباتهم متأخرة على عكس أصحاب المعاشات الذين يصرفون المعاشات مقدمًا، ويبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر الصرف 3 أيام، ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.

ووفق بيان وزارة المالية عن صرف مرتبات الموظفين يتم  صرف مرتبات سبتمبر 2023 يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر الصرف 3 أيام، ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023.

txt

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

معاشات صرف معاشات شهر سبتمبر صرف مرتبات شهر أغسطس وزارة التضامن الاجتماعي وزارة المالية صرف معاشات
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"هل سممته طليقته؟".. لغز يحيط بوفاة شاب داخل حمام شقته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟