الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا.. بدء صرف معاشات أغسطس

معاشات
معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا، صرف معاشات شهر أغسطس من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بناءً على التوجيهات الرئاسية بتبكير مواعيد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

عدد أصحاب المعاشات 

وقالت الهيئة إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

تغيير بيانات المنشآة​

تغيير بيانات منشاة 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يمكن لصاحب العمل تغيير بيانات المنشأة​ من خلال إخطار مكتب الهيئة المختص بالنموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه.

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