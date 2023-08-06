الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار فى بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

- سعر صرف اليورو والأسترليني 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار "اليورو"، استقرارًا ملحوظًا ما بين 5 - 30 قرشًا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.62 جنيه للشراء و34.06 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل "اليورو" 33.73 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.74 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع .

وسجل الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي ومصر سجل الإسترليني 39.02 جنيه للشراء، و39.46 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.14 جنيه للشراء، و39.59 جنيه للبيع، وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.04 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.37 جنيه للشراء، و100.41 جنيه للبيع في البنك الأهلي. 

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت اجتماعها الخامس هذا العام يوم الخميس الماضي، حيث رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% و20.25% و19.75%، على الترتيب .

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