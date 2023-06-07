الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية عمل شهادة ميلاد أونلاين واستلامها من البريد المصري 2023

البريد المصري
البريد المصري

يبحث الكثير عبر السوشيال ميديا، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومحرك البحث العالمي جوجل عن كيفية عمل شهادة ميلاد أونلاين واستلامها من البريد المصري 2023.
ويرصد الدستور كيفية عمل شهادة ميلاد أونلاين واستلامها من البريد المصري 2023 في سياق السطور التالية.

خطوات عمل الشهادة 

اولا: يتجه المواطن إلى مكتب البريد ويطلب استخراج شهادة الميلاد.

ثانيا:  يتم تسجيل بيانات العميل متضمنًا الرقم القومي.

ثالثا:  يتم تحصيل قيمة رسوم الخدمة آليًا واستخراج الإيصال الخاص بالمعاملة.

رابعا: إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب المقدم عبر الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

خامسا: يتم اختيار مكان استلام شهادة الميلاد سواء كان التسليم من خلال مكتب البريد التابع له العميل أو أن يتم التسليم بالمنزل من خلال خدمة البريد السريع.

سادسا: في حالة رفض الطلب يتم إرسال رسائل نصية للعميل تفيد بعدم قبول الطلب.

كيفية عمل شهادة ميلاد أونلاين واستلامها من البريد المصري 2023

يجدر الإشارة إلى أنه يوجد إمكانية الحصول على الخدمة في نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين.

تسجيل بيانات العميل آليًا متضمنًا الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري.

تحصيل رسوم الخدمة آليًا واستخراج إيصال متضمنًا بيانات العميل والمعاملة.

إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

كما يمكن للمتقدم للحصول على شهادة الميلاد التعرف على حالة الطلب الخاص به وهو سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS.

مواعيد عمل مكاتب البريد وصرف معاشات شهر يونيو 2023

أما في حالة أن تم رفض الطلب الخاص بالمتقدم سيكون هناك استرداد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية لطلب العميل لعدم تطبيق الشروط والأحكام.

استلامها استرداد رسوم استخراج شهادة الميلاد البريد المصري 2023 التواصل الإجتماعى فيسبوك الالكتروني البريد المصري إله

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