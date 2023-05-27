مع نهاية كل شهر تتزايد عمليات البحث على الإنترنت، عن مواعيد عمل مكاتب البريد، وصرف معاشات شهر يونيو 2023، حيث يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

مواعيد عمل مكاتب البريد وصرف معاشات شهر يونيو 2023

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل مكاتب البريد وصرف معاشات شهر يونيو 2023، وآليات الصرف ومواعيده

مواعيد البريد المصري خلال شهر يونيو 2023

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

ميعاد صرف معاشات شهر يونيو 2023

وتتيح هيئة البريد المصري صرف معاش شهر يونيو 2023 بداية من صباح يوم الخميس المقبل الأول من يونيو عبر جميع ماكينات الصراف الآلي بالبريد والبنوك بجانب مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 4400 مكتب.

مواعيد عمل مكاتب البريد وصرف معاشات شهر يونيو 2023

وقسمت هيئة البريد المصري ، أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو 11 مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن 155 مليار جنيه شهريا.

واتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات يونيو ، ابتداء من يوم الخميس الأول من مايو ولمدة 10 أيام في جميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الخميس والأحد 1 و 4 يونيو ، في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 يونيو .

تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الأربعاء والخميس 7 و8 يونيو، والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي الاحد والاثنين 11 و 12 يونيو، على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يونيو.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

تسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري 2023

كما تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

أرقام مكاتب البريد في شهر يونيو 2023

حددت الهيئة أرقام معينة لخدمة العملاء والمواطنين حيث يمكن الرد على جميع شكاوى المواطنين عبر الرقم 16789 أو 0020235315900 أو 08008002800 من خلال كول سنتر من مجموعة مميزة من الموظفين المدربين على تذليل العقبات أمام العملاء في كافة محافظات الجمهورية.