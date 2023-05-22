الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حريق ضخم يلتهم مبني البريد التاريخي في مانيلا

حريق ضخم يلتهم مبني
حريق ضخم يلتهم مبني

نشب حريق ضخم، فجر اليوم، في مبني البريد التاريخي في الفلبين، وهرعت طواقم الإطفاء إلي مكان الحادث للسيطرة علي النيران.

وأفادت السلطات في الفلبين، بأن الحريق دمر مبنى البريد في العاصمة الفيليبينية مانيلا.

وأفاد المكتب الفيليبيني للحماية من الحرائق، أكثر من 80 سيارة إطفاء إلي مكان الحريق، وفقا لقناة سكاي نيوز.

واستمرت عناصر الإطفاء أكثر من 7 ساعات في محاولة للسيطرة على الحريق.

وصرح مدير مكتب البريد الفيليبيني لويس كارلوس، في تصريحات صحفية، بأن المبنى احترق بالكامل من الطبقة السفلية إلى طبقته الخامسة، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة السبب الكامن وراء الحريق.

وشيد مبني البريد في الفلبين عام 1926، ويعد من أكبر المباني في مانيلا، دمر للمرة الأولي خلال الحرب العالمية الثانية عندما استعادت القوات الأمريكية السيطرة على مانيلا من القوات اليابانية، قبل إعادة بنائه في العام 1946. 

الفلبين مبني البريد طواقم الإطفاء حريق ضخم مانيلا مكتب البريد الفيليبيني

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