الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. متحف البريد المصري يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور بالمجان (صور)

متحف البريد المصري
متحف البريد المصري

أعلن البريد المصري عن فتح أبواب متحف البريد لاستقبال الزائرين غدًا الخميس، بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وينظم متحف البريد المصري مجموعة من الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال، بما يمكنهم من الاطلاع على تاريخ البريد المصري بطريقة تفاعلية جذابة، ويستقبل المتحف الزوار من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

يذكر أن متحف البريد المصري يعد واحدًا من أقدم متاحف  البريد على مستوى العالم حيث تحتضنه القاهرة منذ عام  1934ليكون شاهدًا على مراحل تطور البريد المصري منذ عام 1865م، وحتى يومنا هذا، وقد تم ترميمه وتطويره بالكامل بهدف إحياء التراث المصري والحفاظ عليه ليسجل تاريخًا من ريادة مصر في مجال البريد بتقنيات حديثة تمزج أصالة الماضي بروح معاصرة، حيث يحتوي متحف البريد المصري على مجموعة مذهلة من المقتنيات البريدية النادرة والطوابع، والتي تجسد التراث البريدي المصري بشكل فريد.

ويقع متحف البريد في ميدان العتبة وقائم على مساحة 7 آلاف متر مربع ويحتوي على مجموعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية التي توضح تاريخ البريد على مر العصور إلى جانب أهم الطوابع وإصدارات هيئة البريد منذ إنشائها كما يحكي تطور الكتابة والرسالة في صور مختلفة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية QR كود في العرض المتحفي بجانب الاستمتاع بالمتحف بطريقة برايل كما يضم العديد من الأدوات التي كان يستخدمها الطوافين وسعاة البريد وتطور الرسائل منذ العصر الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي بجانب طوابع متفردة تحكي عن البريد الأوروبي والإفريقي والآسيوي والأمريكي والأسترالي، بالإضافة إلى وثائق تاريخية نادرة.

ويحتفل العالم في الثامن عشر من مايو كل عام باليوم العالمي للمتاحف،الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف عام 1977 لتسليط الضوء على أهمية المتاحف ونشر الوعي بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين المتاحف والمجتمع من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار: "المتاحف والاستدامة والرفاهية".

متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري
متحف البريد المصري

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