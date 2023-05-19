مواعيد عمل مكاتب البريد الرئيسية على مستوى الجمهورية

مواعيد عمل مكاتب البريد المصرى على مستوى الجمهورية من الموضايع التي يزداد معدل البحث عنها على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” ترصد خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري

الفروع الرئيسية لمكاتب البريد تختلف مواعيد عملها عن مواعيد العمل الخاصة باالمكاتب الفرعية على مستوى الجمهورية، وكذلك تختلف مواعيد العمل باختلاف الإقبال على الفروع.

من 5 إلى 6 أيام عمل

هناك عدد من مكاتب البريد تعمل ستة أيام في الأسبوع بداية من يوم السبت إلى يوم الخميس، البعض الآخر من المكاتب يعمل خمسة أيام بداية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء وهناك عدد من المكاتب بعمل بداية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

الإجازات الرسمية في مكاتب البريد المصري

وطبقا لاختلاف أيام العمل هناك أيضا بعض المكاتب التي تغلق أبوابها في أيام الإجازات الرسمية والبعض الآخر لا يغلق في هذه العطلات على حسب الإقبال عليها.

جميع مكاتب البريد لديها إجازة رسمية في يوم الجمعة بجانب الأعياد الرسمية في الدولة والمناسبات الوطنية التي تكون الدولة بالكامل إجازة فيها.

مواعيد عمل البريد المصري

تتمثل مواعيد عمل البريد المصري على حسب ما إذا كان المكتب يعمل ستة أيام في الأسبوع يكون العمل فيها من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا.

أما مكاتب البريد التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع، فإن مواعيد العمل بها تكون من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 3مساءً.

بعض مكاتب البريد تعمل إلى الساعة الـ 6 مساءًا، وذلك على حسب الإقبال عليها ولتلبية احتياجات المواطنين.

أرقام خدمة العملاء الخاصة بالبريد المصري

والهيئة العامة للبريد المصري خصصت أرقاما لخدمة العملاء على كل مستوى الجمهورية من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساء طوال أيام العمل الرسمي من السبت إلى الخميس.

أرقام خدمة العملاء

وخصصت الهيئة العامة للبريد عدد من الأرقام وهي 16789 أو الاتصال من خلال الرقم الأرضي على رقم 08008002800، كما يمكن الاتصال من خارج مصر على رقم 002023535900.

تعرف على خدمات البريد المصري

يقدم البريد المصري الكثير من الخدمات للمواطنين ومنها صرف المعاشات وكذلك تحويل واستقبال الأموال بالإضافة لخدمات أخرى ومنها:

خدمة البريد السريع

وهي أحد الخدمات التي يقدمها البريد المصري بهدف خدمة الأفراد، الشركات، رجال الأعمال، البنوك وغيرها.

تتيح نقل البضائع والمستندات في الداخل والخارج وفق معايير محددة بأسعار تنافسية ونقلها في يوم أو اثنين على الأكثر.

خدمة “Egymail”

وهذه الخدمة تقدم بالتعاون مع شركة أرامكس العالمية وشركة “دي إتش إل”.

خدمة الوكالة البريدية

هي أحد الخدمات التي تقدم لصغار المستثمرين الصغار الذين يرغبون في إنشاء مشروعات صغيرة.

الطرود المحولة

هي أحد الخدمات المقدمة من الشركات المنتجة، الشركات الموزعة، لأن البريد المصري يقوم بنقل الشركات لجميع العملاء والحصول على القيمة التي يتم وضعها في حساب العميل.

خدمات محلات الإقامة التي تتيح انتقال السيارات الخاصة بالبريد السريع الدولي إلى محل إقامة العميل ونقل بعثتهم.