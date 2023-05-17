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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد إجازات شهر يونيو ٢٠٢٣

إجازات
إجازات

البحث عن مواعيد الإجازات من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص للحصول على فترات راحة زيادة غير العطلات الرسمية.
 

مواعيد إجازات شهر يونيو ٢٠٢٣
 

يستعرض موقع الدستور مواعيد إجازات شهر يونيو ٢٠٢٣ سواء العطلات الرسمية أو الإجازات لمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

نشهد خلال شهر يونيو مناسبتين خاصتين وهما عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، ومع هاتان المناسبتان تحصل الدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
 

إجازة عيد الأضحى المبارك 


تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الوقفة والمحدد فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

أول يوم عيد الأضحى يكون فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023 
ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الخميس 29 يونيو 2023 
ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 30 يونيو 2023 
رابع أيام عيد الأضحى المبارك السبت 1 يوليو 2023 

 

موعد بدء إجازة العيد الكبير لعام ٢٠٢٣

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي


 

إجازة ثورة 30 يونيو 

 

يأتي الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يوم الجمعة وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

 

من المتوقع أن يتم ترحيل اجازة ثورة 30 يونيو في يوم أخر بحيث تخصص لها يوم بديل ويتم دمجه مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وفي انتظار قرار الحكومة ووزارة القوى العاملة عن أيام الإجازة المحددة لعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.


 

العطلات الرسمية خلال شهر يونيو 2023 
 

الجمعة 2 يونيو  2023 
السبت 3 يونيو 2023

الجمعة 9 يونيو 2023
السبت 10 يونيو  2023

الجمعة  16 يونيو 2023
السبت 17  يونيو 2023

الجمعة 23  يونيو 2023
السبت 24 يونيو 2023
 

ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو 2023.

 

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