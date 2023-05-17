البحث عن مواعيد الإجازات من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص للحصول على فترات راحة زيادة غير العطلات الرسمية.



مواعيد إجازات شهر يونيو ٢٠٢٣



يستعرض موقع الدستور مواعيد إجازات شهر يونيو ٢٠٢٣ سواء العطلات الرسمية أو الإجازات لمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

نشهد خلال شهر يونيو مناسبتين خاصتين وهما عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، ومع هاتان المناسبتان تحصل الدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.



إجازة عيد الأضحى المبارك



تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الوقفة والمحدد فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

أول يوم عيد الأضحى يكون فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023

ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الخميس 29 يونيو 2023

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 30 يونيو 2023

رابع أيام عيد الأضحى المبارك السبت 1 يوليو 2023









إجازة ثورة 30 يونيو

يأتي الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يوم الجمعة وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

من المتوقع أن يتم ترحيل اجازة ثورة 30 يونيو في يوم أخر بحيث تخصص لها يوم بديل ويتم دمجه مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي انتظار قرار الحكومة ووزارة القوى العاملة عن أيام الإجازة المحددة لعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.







العطلات الرسمية خلال شهر يونيو 2023



الجمعة 2 يونيو 2023

السبت 3 يونيو 2023

الجمعة 9 يونيو 2023

السبت 10 يونيو 2023

الجمعة 16 يونيو 2023

السبت 17 يونيو 2023

الجمعة 23 يونيو 2023

السبت 24 يونيو 2023



ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو 2023.



