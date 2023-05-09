الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء إجازة العيد الكبير لعام ٢٠٢٣

عيد الأضحي
عيد الأضحي

يبحث العديد من المواطنون عن موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2023، وذلك للاحتفال به، والاستعداد من خلال تجهيز الأضحية التي تعد من أهم سمات عيد الأضحى، وعقب انتهاء عيد الفطر ازداد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد بدء إجازة العيد الكبير ٢٠٢٣.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد بدء إجازة العيد الكبير لعام ٢٠٢٣ قبله بما يقرب الشهر ونصف:

موعد بدء إجازة العيد الكبير ٢٠٢٣

أعلن المعهد القومي للحسابات الفلكية، عن موعد ميلاد هلال شهر ذو الحجة، والذي يولد بشهر ذو الحجة مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، خلال يوم الأحد الموافق 29 من ذى القعدة 1444 هجريا الموافق ويوم 18 من شهر يونيه عام 2023.

 وتم تحديد موعد وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيه عام 2023، ويبدأ عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، حيث تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء الموافق 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيو 2023 يوم وقفة عرفات ولمدة 4 أيام إجازة عيد الأضحي والتي يحددها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل العيد بأيام.

وتعتبر إجازة العيد التي تعطيها الدولة للموظفون إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 فلكيا.. وعدد أيام الإجازة الرسمية

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الاجازات الرسمية 2023

-ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

 

-رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

 

-ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

 

-المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

 

-6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر.

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