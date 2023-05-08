الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 مصر

امتحانات
امتحانات

تعتبر امتحانات الثانوية العامة أكثر ما يشغل بال المصريين، كونها السنة الفارقة في حياة الطلاب وتحديد مصير الكلية التي يرغبون الالتحاق إليها، ومع اقتراب شهر يونيو الذي يؤدي خلاله الطلاب امتحاناتهم، ازداد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التفاصيل الخاصة بالامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023، وأوضحت الوزارة عن موعد الامتحانات بوضع جدول الأقسام، ويبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 تأدية الامتحانات من يوم الإثنين الموافق 12 من شهر مايو للعام 2023.

إجازات شهر يونيو 2023 وعيد الأضحى المبارك 1444 لطلاب الثانوية العامة

قواعد تنسيق الثانوية العامة 2023.. وتوزيع درجات طلاب العلمي والأدبي

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لقسمي العلمي والأدبي كالآتي: 

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يوم الاثنين: الموافق 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

 

 يوم الثلاثاء: الموافق 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والاحصاء.

 

 يوم الأحد: الموافق 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.

 

 يوم الثلاثاء: الموافق 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

 يوم الأحد: الموافق 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

 يوم الأحد: الموافق 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

 يوم الثلاثاء: الموافق 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

 

 يوم الخميس: الموافق 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

 

 يوم الأحد: الموافق 9 يوليو 2023، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

 

 يوم الثلاثاء: الموافق 10 يوليو مادة الديناميكا لطلاب شعبة العلمى رياضة.

 

 يوم الخميس: الموافق 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي 2023

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