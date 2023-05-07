قواعد تنسيق الثانوية العامة 2023.. وتوزيع درجات طلاب العلمي والأدبي

يتساءل عن قواعد تنسيق الثانوية العامة 2023 الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك قبيل انطلاق موسم الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يرغب الجميع في الحصول على مجموع تضمن لهم الالتحاق بالكليات التي يرغبون في دراسة بها من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قواعد تنسيق الثانوية العامة 2023

يترقب طلاب الشعبتين العلمية والأدبية امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة ويرغب الكثيرين منهم في معرفة قواعد تنسيق الثانوية العامة 2023 والتي يتم من خلالها التوزيع على الكليات في كافة محافظات الجمهورية والذي يبدأ مهامه تزامنا مع انطلاق الامتحانات حيث تبدأ اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط للالتحاق بها النجاح في الامتحانات المؤهلة للالتحاق خلال العام الدراسي 2023-2024.

يتم استثناء 1500 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من القواعد المتعارف عليها للتنسيق بحيث يتم توزيعها 500 طالب من طلاب الشعبة العلمية علوم و500 طالب من طلاب الشعبة الأدبية و 500 طلاب الشعبة العلمية رياضة و استثنائهم من التوزيع الجغرافي وذلك لتشجيعهم على استمرار التفوق.

توزيع درجات الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القائمة الكاملة لتوزيع درجات طلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بحيث يكون مجموع درجات المواد المشتركة بينهما 170 درجة ومجموع درجات مواد التخصص 240 درجة ويتم توزيعهم كما يلي :-

درجات مادة اللغة العربية 80 درجة والنجاح من 40 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة والنجاح من 25 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

درجات مادة الكيمياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الفيزياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الجيولوجيا 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الأحياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الجغرافيا 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة علم النفس 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة التاريخ 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة الاستاتيكا 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة الديناميكا 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة والنجاح من 15 درجة.