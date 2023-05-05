تعليم سوهاج تكثف استعداداتها لبدء الامتحانات (صور)

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية؛ لمناقشة استعداد المديرية والإدارات التعليمية والإدارات الديوانية المعنية لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، والتى تنطلق مع بداية الأسبوع المقبل.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقة لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

كما أكد أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت لامتحانات الترم الثاني بمختلف المراحل التعليمية، وأن جميع الإمكانات المتاحة للمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بيسر وأمان.

جاء ذلك بحضور ماهر عبدالخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام، وياسر أمين حجازي، مدير عام الشئون المالية والتنفيية.

وكانت مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة سوهاج قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لبدء امتحانات الترم الثاني لعام 2023/2022 للصف الأول والثاني الإعدادي.

وحددت مديرية التربية والتعليم بسوهاج تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني بالتعليم المجتمعي، ومواعيد امتحانات التخلفات، كالآتي:

- تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو الجاري، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 8 مايو الجاري.

- يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعة ونصف الساعة، بينها 20 دقيقة للإملاء، وعقد امتحان مادة الخط العربي خلال ساعة.

- يوم الأحد الموافق 7 مايوم 2023: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف الساعة، وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف الساعة.

- يوم الإثنين الموافق 8 مايوم 2023: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف الساعة.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني بالصف الثاني بالتعليم المجتمعي، يوم 9 يوليو 2023.

وكشفت مديرية تعليم سوهاج، خلال بيان لها، عن تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني للتعليم المجتمعي، وهي:

- إعلان الجدول بمكان ظاهر للطلاب قبل موعد الامتحان.

- التأكيد على الطلاب بعدم الغياب بالأيام الموضحة بالجدول، وتوعيتهم بمخاطر التغيب والتسرب من التعليم.

- يتولي موجّه المادة متابعة الورقة الامتحانية؛ لمراجعة مطابقتها للمواصفات.

- مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية.

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