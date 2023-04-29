يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022-2023، خلال الفترة الأخيرة عن توقعات تنسيق الكليات للأدبي و العلمي الحكومية، لحين الإعلان رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعلن الوزارة عن تنسيق الكليات هذا العام لكلٍ من طلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة والأدبية 2022-2023، عقب الإعلان عن النتائج من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

وفي هذا السياق، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة.

كما كشفت الوزارة أن تنسيق الكليات هذا العام لأوائل الثانوية العامة 2022-2023 لن يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 500 طالب بشعبة علمي علوم و في شعبة علمي رياضة وأدبي.

فمن المتوقع أن يرتفع تنسيق الكليات بما يعادل من 0,5 إلى درجتين مقارنة بتنسيق العام الدراسي الماضي، و ارتفاع التنسيق للكليات التي تقبل من مجموع يزيد عن 90% بنسبة تتراوح ما بين 1% و1,5%.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي و علمي رياضة

جاءت توقعات تنسيق الثانوية العامة هذا العام 2023، كالآتي:

• كلية الطب: 375 درجة.

• كلية طب الأسنان: 373 درجة.

• كلية الصيدلة: 365 درجة.

• كلية الطب البيطري: 354 درجة.

• كلية العلاج الطبيعي: 368 درجة.

• كلية الهندسة: 323 درجة.

• كلية الحاسبات والمعلومات: علمي رياضة من 312 إلى 315 درجة، علمي علوم 352 درجة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 للأدبي

و من المتوقع أن ينخفض تنسيق الكليات 2023 للأدبي هذا العام ليكون القبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار، الإعلام وألسن بتراجع قدره نحو 2% عن العام الماضي، والتي كان الحد الأدنى للقبول فيها 88%.

وبالتالي فمن المتوقع أن يكون تنسيق الكليات هذا العام للأعلى قبولاً بالشعبة الأدبية هو 86% كحد أدنى للدرجات بالجامعات الحكومية.