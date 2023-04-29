السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022-2023، خلال الفترة الأخيرة عن توقعات تنسيق الكليات للأدبي و العلمي الحكومية، لحين الإعلان رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وتعلن الوزارة عن تنسيق الكليات هذا العام لكلٍ من طلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة والأدبية 2022-2023، عقب الإعلان عن النتائج من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

 

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

وفي هذا السياق، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة.

 

كما كشفت الوزارة أن تنسيق الكليات هذا العام لأوائل الثانوية العامة 2022-2023 لن يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 500 طالب بشعبة علمي علوم و في شعبة علمي رياضة وأدبي.

 

فمن المتوقع أن يرتفع تنسيق الكليات بما يعادل من 0,5 إلى درجتين مقارنة بتنسيق العام الدراسي الماضي، و ارتفاع التنسيق للكليات التي تقبل من مجموع يزيد عن 90% بنسبة تتراوح ما بين 1% و1,5%.

 

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي و علمي رياضة

جاءت توقعات تنسيق الثانوية العامة هذا العام 2023، كالآتي:

• كلية الطب: 375 درجة.
• كلية طب الأسنان: 373 درجة.
• كلية الصيدلة: 365 درجة.
• كلية الطب البيطري: 354 درجة.
• كلية العلاج الطبيعي: 368 درجة.
• كلية الهندسة: 323 درجة.
• كلية الحاسبات والمعلومات: علمي رياضة من 312 إلى 315 درجة، علمي علوم 352 درجة.

خبراء يشيدون بتعديلات امتحانات الثانوية العامة: تلبى طموحات الطلاب وأولياء الأمور

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 للأدبي

و من المتوقع أن ينخفض تنسيق الكليات 2023 للأدبي هذا العام ليكون القبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار، الإعلام وألسن بتراجع قدره نحو 2% عن العام الماضي، والتي كان الحد الأدنى للقبول فيها 88%.

وبالتالي فمن المتوقع أن يكون تنسيق الكليات هذا العام للأعلى قبولاً بالشعبة الأدبية هو 86% كحد أدنى للدرجات بالجامعات الحكومية.

اقرأ أيضاً

بعدد الأيام.. كم متبقي على امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2023 توقعات تنسيق الثانوية العامة توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة 2023 للأدبي

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

وزير الخارجية الإيرانى: الاتفاق مع السعودية له أثار إيجابية على المنطقة

ميكالى يطالب لاعبى المنتخب الأولمبى بالذهب الأفريقى

سودانى لـ"الدستور": كرم الضيافة ليس جديد على مصر.. والرئيس يدعمنا لاستقرار بلدنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية في معبر أرقين الحدودي

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%