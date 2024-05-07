الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى الغربية

الكهرباء
الكهرباء

أكد مصدر داخل ديوان عام  محافظة الغربية، أن المحافظة بدأت بالفعل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف الأحمال تزامنا مع بدء عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية جاء حسب الجدول الموضح.

المجموعة الأولى من الساعة ٤ مساء حتى الساعة السادسة مساء 

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجموعة الأولى من الساعة ٤ مساء حتى الساعة السادسة مساء.
وأضاف المصدر أن المجموعة الثانية يتم الفصل من الساعة ٤ مساء حتى الساعة السادسة مساء، مشيرا أن المجموعة الثالثة من الساعة ٥ مساء حتى الساعة ٧ مساء.

وأشار إلى أن المجموعة الرابعة من الساعة من الساعة ٥ مساء حتى الساعة ٧ مساء، مشيرا إلى أن المجموعة الخامسة من الساعة ٣ مساء حتى الساعة ٥ مساء.

وأضاف المصدر، أن المجموعة السادسة من الساعة ٣ مساء حتى الساعة ٥ مساء.


وقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا

كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى بيانها برئاسة المهندس جابر دسوقى أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءا من غد الأربعاء 8 مايو وحتى 20 يوليو المقبل، موضحة أن مدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى.

محافظة الغربية مجلس الوزراء عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية المجموعة الأولى المجموعة الثانية

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