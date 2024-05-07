الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أميرة العسولى لـ"مساء dmc": الحس الإنسانى هو ما دفعنى لإنقاذ الحالة فى الفيديو المنتشر

الدكتورة أميرة العسولي
الدكتورة أميرة العسولي

قالت الدكتور أميرة العسولي، الملقبة بـ"أمراة غزة الحديدية"، إنها لم تكن موجودة في القطاع وقت نشوب الحرب، وإنها كانت تتابع الأحداث على مدار الساعة، حيث تمكنت من دخول غزة في الهدنة.

وأشارت "العسولي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، إلى أنها نزحت مثل بقية النازحين من منزلها في قطاع غزة.

ونوّهت، بأن قناصة الاحتلال الإسرائيلي كانوا أعلى المنازل المحيطة بمستشفى ناصر الطبي، مؤكدة أن الحس الإنساني هو ما دفعها لإنقاذ الحالة في الفيديو المنتشر حيث إنها كانت الطبيبة الوحيدة هناك.

وتابعت: "صرخت من السعادة بعد إدراك أن الحالة التي تم إنقاذها ما زالت على قيد الحياة، حيث إن الشباب والمواطنين من الشعب الفلسطيني شاهدوا الكثير من الفظائع والجرائم".

أميرة العسولي مساء dmc الحس الإنساني الدكتور أميرة العسولي أمراة غزة الحديدية فضائية DMC مساء دى ام سى غزة

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