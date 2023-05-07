الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر يونيو 2023 وعيد الأضحى المبارك 1444 لطلاب الثانوية العامة

إجازات
إجازات

يبحث العديد من المواطنين عن إجازات شهر يونيو 2023 بعد قضاء إجازات شهر أبريل وكذلك شهر مايو وفي هذا السياق ترصد الدستور جميع الإجازات المقررة في شهر يونيو 2023.

إجازات شهر يونيو 2023 

وترصد الدستور أيضا كل التواريخ الخاصة بالأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ومن بينها إجازات شهر يونيو ٢٠٢٣ والتي يبحث عنها المواطنين على جوجل وتتصدر محركات البحث.

إجازات شهر يونيو - وقفة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يونيو: الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيه 2023
 

إجازات شهر يوليو - رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو 

- ثورة 23 يوليو : الأحد 23 يوليو.

أما إجازات شهر سبتمبر - المولد النبوى الشريف : الأربعاء 27 سبتمبر.

وإجازات شهر أكتوبر - عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : الجمعة 6 أكتوبر.

إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب الثانوية العامة

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023

اتجاه في اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة الزمالك وبروكسي في بطولة كأس مصر

موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويتوافق مع شهر يونيو القادم حدث هام وهو امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ والتي تبدأ في ١٢ يونيو لعام ٢٠٢٣ وتنتهي في ١٥ يوليو لعام ٢٠٢٣ والتي يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات سوف تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ثم يتم استكمالها بعد ذلك.

الإجازات المتبقية حتى نهاية العام اجازات شهر يونيو اجازات شهر مايو التربية والتعليم والتعليم الامتحانات الأعياد الرسمية الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أقوال المجنى عليها فى اتهام عاطل بابتزازها بصور لإجبارها على الرذيلة بالدقى

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

الخطيب أبرز الحاضرين.. بدء عزاء الكابتن الراحل هانى مصطفى

بسبب الميراث.. إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بإمبابة

إزالة 138 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

مصر تعفى السفينة المشاركة فى عملية إنقاذ «خزان صافر» اليمنى من رسوم عبور قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن