إجازات شهر يونيو 2023 وعيد الأضحى المبارك 1444 لطلاب الثانوية العامة

يبحث العديد من المواطنين عن إجازات شهر يونيو 2023 بعد قضاء إجازات شهر أبريل وكذلك شهر مايو وفي هذا السياق ترصد الدستور جميع الإجازات المقررة في شهر يونيو 2023.

إجازات شهر يونيو 2023

وترصد الدستور أيضا كل التواريخ الخاصة بالأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ومن بينها إجازات شهر يونيو ٢٠٢٣ والتي يبحث عنها المواطنين على جوجل وتتصدر محركات البحث.

إجازات شهر يونيو - وقفة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيه 2023



- عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيه 2023



- ثورة 30 يونيو: الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيه 2023



إجازات شهر يوليو - رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو



- ثورة 23 يوليو : الأحد 23 يوليو.

أما إجازات شهر سبتمبر - المولد النبوى الشريف : الأربعاء 27 سبتمبر.

وإجازات شهر أكتوبر - عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : الجمعة 6 أكتوبر.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويتوافق مع شهر يونيو القادم حدث هام وهو امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ والتي تبدأ في ١٢ يونيو لعام ٢٠٢٣ وتنتهي في ١٥ يوليو لعام ٢٠٢٣ والتي يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات سوف تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ثم يتم استكمالها بعد ذلك.