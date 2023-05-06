يتسائل الكثيرون عن مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواعيد عمل حديقة الحيوان وسعر تذكرتها، حيث أنها تعد المتنفس لدى الأسر في قضاء أوقات عطلاتهم الأسبوعية والرسمية، ومن الأماكن التي يفضلها الأطفال بما تتمتع بها الحديقة من أجواء مختلفة والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والزواحف، وأيضًا الاستمتاع بالمساحات الخضراء والأشجار النادرة التي تضمها الحديقة بين أسوارها.

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023

وشهدت الحديقة خلال عيد الفطر المبارك إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث تم الإستعداد من قبل إدارة الحديقة والعاملين فيها لاستقبال الأعداد الغفيرة من الزوار ومساعدتهم في الاستمتاع بأوقاتهم وبعد الانتهاء من الأعياد يفضل البعض زيارة حديقة الحيوان في أوقات الهدوء بعيدًا عن التزاحم.

وتستقبل حديقة الحيوان جمهورها بشكل يومي بدء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

وتبلغ سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة 5 جنيهات و للأطفال من عمر 5 سنوات تذكرة كاملة في جميع الأيام عدا يوم الثلاثاء، فهو يعتبر يوم عطلة للحديقة لكنها رغم ذلك تظل تستقبل جمهورها، ولكن ترتفع التذكرة حتى سعر 65 جنيهًا في هذا اليوم، أما سعر تذكرة حديقة الحيوان لغير المصريين فتبلغ 20 جنيهًا.

وتقام حديقة الحيوان على مساحة أكثر من 80 فدانًا، لذا فإنها تحتوي على أربع بوابات في أماكن مختلفة للتسهيل على الجمهور في الدخول والخروج، فضلًا عن أن هناك البوابة الأولى والتي تحمل الرقم واحد وهي باب خاص بالإدارة ويتم السماح من خلاله فقط لدخول العاملين بالحديقة، كما تضم الحديقة منطقة ملاهي للأطفال وسينما 3D، والمتحف الحيواني يضم هياكل عظمية لحيوانات نادرة وغيرها من حيوانات الحديقة التي قضت سنوات وحازت على شهرة كبيرة، منها على سبيل المثال آخر الفيلة الذي نفق في الأعوام الماضية ولا يزال بيته شاغرًا حتى الآن.

كما تضم الحديقة أيضًا بحيرة وألعاب مائية و عوالم تاريخية، منها كوبري إيفل الشهير والذي أنشئ قبل بناء برج إيفل بباريس بسنوات، وإنشاء المهندس ذاته.