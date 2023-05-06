السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

يتسائل الكثيرون عن مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواعيد عمل حديقة الحيوان وسعر تذكرتها، حيث أنها تعد المتنفس لدى الأسر في قضاء أوقات عطلاتهم الأسبوعية والرسمية، ومن الأماكن التي يفضلها الأطفال بما تتمتع بها الحديقة من أجواء مختلفة والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والزواحف، وأيضًا الاستمتاع بالمساحات الخضراء والأشجار النادرة التي تضمها الحديقة بين أسوارها.

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023

وشهدت الحديقة خلال عيد الفطر المبارك إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث تم الإستعداد من قبل إدارة الحديقة والعاملين فيها لاستقبال الأعداد الغفيرة من الزوار ومساعدتهم في الاستمتاع بأوقاتهم وبعد الانتهاء من الأعياد يفضل البعض زيارة حديقة الحيوان في أوقات الهدوء بعيدًا عن التزاحم.

وتستقبل حديقة الحيوان جمهورها بشكل يومي بدء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

سعر تذكرة حديقة الحيوان 

وتبلغ سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة 5 جنيهات و للأطفال من عمر 5 سنوات تذكرة كاملة في جميع الأيام عدا يوم الثلاثاء، فهو يعتبر يوم عطلة للحديقة لكنها رغم ذلك تظل تستقبل جمهورها، ولكن ترتفع التذكرة حتى سعر 65 جنيهًا في هذا اليوم، أما سعر تذكرة حديقة الحيوان لغير المصريين فتبلغ  20 جنيهًا.

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة 2023

وتقام حديقة الحيوان على مساحة أكثر من 80 فدانًا، لذا فإنها تحتوي على أربع بوابات في أماكن مختلفة للتسهيل على الجمهور في الدخول والخروج، فضلًا عن أن هناك البوابة الأولى والتي تحمل الرقم واحد وهي باب خاص بالإدارة ويتم السماح من خلاله فقط لدخول العاملين بالحديقة، كما تضم الحديقة منطقة ملاهي للأطفال وسينما 3D، والمتحف الحيواني يضم هياكل عظمية لحيوانات نادرة وغيرها من حيوانات الحديقة التي قضت سنوات وحازت على شهرة كبيرة، منها على سبيل المثال آخر الفيلة الذي نفق في الأعوام الماضية ولا يزال بيته شاغرًا حتى الآن. 

كما تضم الحديقة أيضًا بحيرة وألعاب مائية و عوالم تاريخية، منها كوبري إيفل الشهير والذي أنشئ قبل بناء برج إيفل بباريس بسنوات، وإنشاء المهندس ذاته.

اقرأ أيضًا

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة بعد عيد الفطر 2023

مواعيد عمل حديقة الحيوان حديقة الحيوان إجازة عيد الفطر مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة سعر تذكرة حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!.. رضوى الشربينى تعلق على طرد شاكوش لزوجته

هانى سعيد ينتقد طاقم حكام مباراة السوبر

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة بعد إجازة عيد الفطر 2023

أوكرانيا تعلن تصدير أكثر من 42.4 مليون طن من الحبوب والبقوليات‎‎

أصالة تفتح حفلها الغنائى ببحيرة القاهرة بأغنية "شكرا" (صور)

حظك اليوم السبت 6 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر