ما زال البحث عن مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة 2023 مستمر رغم بداية الترم الثاني الذي لم تشتد فيه الدراسة حتى الآن لذا مازال الوقت متاح للأسر للاستمتاع والتنزه في الحديقة التي يعشقها الملايين.

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة 2023



يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد عمل حديقة الحيوان بالجيزة 2023 وأسعار التذاكر للكبار والأطفال.

يبدأ عمل حديقة الحيوان يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، حيث يتم العمل بالتوقيت الشتوي.

والثلاثاء هو العطلة الأسبوعية للحديقة والعاملين بها.

وتبلغ قيمة تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط للمصريين والأطفال أقل من 5 سنوات مجاناً، وبعد هذا السن تصبح التذكرة 5 جنيهات أيضًا.

وتستقبل الحديقة زوراها والرحلات سواء من المدارس أو الجامعات ومختلف الأفواج.

ولغير المصريين تبلغ قيمة التذكرة 20 جنيهًا.

تبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وافتتحت عام 1891؛ وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول في القاهرة.

وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

تحوي متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.

تطوير حديقة الحيوان بالجيزة



في وقت سابق أعلنت وزارة الزراعة عن خطتها لتطوير حديقة الحيوان بحيث تشمل عمليات التطوير الحيوانات في الحديقة والأسوار وأماكن مبيت الحيوانات وربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان سواء بأنفاق أو كباري علوية مع بحيرات من نهر النيل.

والسبب في هذا التطوير هو الإهمال الذي تعرضت له الحديقة خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف.