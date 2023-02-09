اعرف مواعيد حديقة الحيوان يوم الجمعة

ننشر مواعيد حديقة الحيوان يوم الجمعة، والتي يبحث عنها الكثيرين من أجل الخروج والاستمتاع بالتنزه مع أسرهم خاصة خلال إجازة نصف العام الدراسي والتي تنتهي خلال يومين ويعود الطلاب إلى دراستهم بالترم الثاني بداية من السبت 11 فبراير.



مواعيد حديقة الحيوان يوم الجمعة

نعرض لكم في التقرير التالي مواعيد حديقة الحيوان يوم الجمعة كي يمكنكم الخروج والتنزه مع أسركم وكذلك درجة الحرارة غدًا، لارتداء الملابس المناسبة دون خوف من البرد.

وتفتح حديقة الحيوان أبوابها يوم الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الـ5 مساءً.



أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان



سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين.

سعر تذكرة دخول بيت الزواحف بالحديقة 5 جنيهات للفرد.

رسوم دخول المتحف الحيواني بالحديقة 10 جنيهات للفرد.

رسوم دخول بيت الضباع 5 جنيهات للفرد.

سعر دخول حديقة الطفل داخل حديقة الحيوان 20 جنيهًا للفرد.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

نوضح لكم درجات الحرارة وحالة الطقس غدًا الجمعة كي تكونوا مستعدين جيدًا عند الخروج والتنزه مع أسركم في الحديقة.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدًا الجمعة، يسودها طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل خلال النهار على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

ويميل الطقس للبرودة على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.



وتكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 18، الصغرى 10

تطوير حديقة الحيوان



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي خطتها لتطوير حديقة الحيوان، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، وفي إطار الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.