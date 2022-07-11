الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد عمل المتحف المصري الجديد 2022

جريدة الدستور
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ارتفع بحث المصريون هذه الأيام عن مواعيد عمل المتحف المصري الجديد 2022، والذي يعد من أهم المناطق التاريخية والترفيهية التي يهتم المصريون بزيارتها في العيد، لذا ارتفعت عمليات البحث عبر “جوجل” عن مواعيد عمل المتحف المصري الجديد 2022، وتتم الآن عمليات التشطيبات النهائية استعدادًا لافتتاحه أمام الجماهير.

مواعيد عمل المتحف المصري الجديد 2022

سيعمل المتحف المصري الجديد بنفس مواعيد عمل بعد فتحه أمام الجماهير بعد انتهاء التشطيبات النهائية الجارية الآن، ليعمل من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وتم تصميم المتحف المصري الجديد ليكون أكبر متحف أثري في العالم 500000 متر،  وسيحتوي على أكثر من 100000 قطع أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، ومن المتوقع أن يزورها أكثر من 5 ملايين زائر كل عام، وتم نقل الآثار من المتحف المصري بالتحرير إلى هذا المتحف الجديد.

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ويقع المتحف المصري الجديد غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، وتم تصميم المتحف ليكون أكبر متحف للآثار في العالم إذ تبلغ مساحته 117 فداناً 500,000 متر، وسيحوي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، ويتوقع أن يزوره سنوياً أكثر من 5 ملايين زائر.

وسوف يضم المتحف عدداً من المباني الخدمية التجارية والترفيهية، ومركزاً لعلوم المواد القديمة والترميم، وحديقة متحفية ستزرع بها الأشجار التي عرفها المصري القديم، وينفذ المشروع الذي يتكلف 550 مليون دولار على ثلاث مراحل رئيسية.

مواعيد عمل المتحف الجديد 

ويستقبل المتحف الجديد المواطنين عقب انتهاء عمليات التشطيبات النهائية، ولكن يستقبل المتحف المصري في التحرير أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً، وشباك التذاكر يغلق فى تمام الساعة 4:15 مساءً، والتذاكر اليومية للمصريين والعرب، تذاكر دخول المتحف الفرد 30 جنيهًا والطالب 10 جنيهات، التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا "يسمح فقط بدون فلاش" 20 جنيهًا.

تصوير الفيديو التذكاري: 300 جنيه، التذاكر اليومية للأجانب، تذاكر دخول المتحف الفرد: 200 جنيه والطالب: 100 جنيه، التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا يسمح فقط بدون فلاش "50 جنيهًا"، تصوير الفيديو التذكاري: 300 جنيه، الدخول مجانًا للأطفال حتى سن 6 سنوات، ومن هم فوق 60 عامًا، وأبناء الشهداء.

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